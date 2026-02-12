Ярославская ГАИ призвала водителей к осторожности из-за снегопада

Госавтоинспекция Ярославской области призвала участников дорожного движения к осторожности на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. Предупреждение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем»,— говорится в сообщении ГАИ.

Водителей также призвали строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно на неосвещенных участках. Пешеходов тоже попросили сначала убедиться в безопасности пересечения дороги и не переходить проезжую часть в неустановленном для этого месте.