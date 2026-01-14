Грязноватые танцы

В мире фигурного катания созрел громкий и забавный скандал. В центре его оказались два бывших партнера по знаменитому французскому танцевальному дуэту — Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Сизерон дал понять, что готов подать в суд иск к Пападакис. Претензии спортсмена связаны с подготовленной к публикации книгой фигуристки, в которой та фактически обвиняет его в абьюзивном поведении. Гийом Сизерон считает ее частью «гнусной кампании», призванной испортить его выступление на февральской Олимпиаде. На ней он будет бороться за медали с новой партнершей — Лоранс Фурнье-Бодри.

Одной из главных тем ведущих французских медиаресурсов — таких как Le Monde и L’Equipe — на этой неделе стало заявление, которое сделал знаменитый фигурист Гийом Сизерон. Он сообщил, что поручил своим юристам «остановить распространение лживых высказываний» в отношении спортсмена. Речь идет о высказываниях, авторство которых принадлежит его бывшей партнерше Габриэле Пападакис.

Пападакис с Сизероном являются одним из самых успешных и популярных дуэтов в танцах на льду не только в этом веке, но в истории дисциплины в принципе.

Список исполненных ими запоминающихся программ огромен, как и список завоеванных наград. В нем есть, скажем, пять титулов чемпионов мира и золото пекинской Олимпиады 2022 года. Вскоре после нее дуэт прекратил существование. Пападакис, которой сейчас 30 лет, объявила о завершении карьеры и участвует только в шоу (наиболее заметным стало то, в котором она каталась в прошлом году в однополом дуэте с американкой Мэдисон Хаббелл), а Сизерон (он чуть старше партнерши) неожиданно решил ее продолжить, хотя в танцах на льду новым сочетаниям редко удается быстро продвинуться высоко вверх в иерархии.

Однако Гийому Сизерону удалось сломать стереотип. Сменщицей Габриэлы Пападакис стала канадка Лоранс Фурнье-Бодри, получившая французское гражданство. Текущий сезон — дебютный для дуэта, но он сразу не просто вошел в элиту, а оказался рядом с ее верхушкой. Пара одержала несколько побед на международных соревнованиях, а в декабре заняла второе место в финале Гран-при в японской Нагое. Фурнье-Бодри и Сизерон на этом престижном турнире уступили только считавшимся безусловными лидерами танцев американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу. Причем отставание оказалось не настолько значительным, чтобы считать неуязвимыми позиции Чок и Бейтса перед самым главным состязанием сезона. Им будет Олимпиада, которую в феврале примут Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Заявление Гийома Сизерона спровоцировало появление отрывков подготовленной к публикации автобиографической книги Габриэлы Пападакис «Чтобы не исчезнуть». Оказалось, что значительная ее часть посвящена бывшему партнеру. И отзывается о нем Пападакис отнюдь не лестно. Наоборот, фигуристка, по сути, обвинила его в абьюзивном поведении.

Пападакис утверждает, что спортсмен якобы пытался «контролировать» ее, а «контроль» был настолько жестким, что Габриэлу Пападакис, по ее словам, «ужасала» мысль о том, чтобы остаться наедине с Гийомом Сизероном.

Кроме того, из книги следует, что однажды фигуристка столкнулась с «сексуальным насилием», но Сизерон заставил ее отказаться от идеи юридического преследования виновного в нем с помощью ультиматума: он просто пригрозил, что больше не будет кататься с Пападакис.

Между тем, как выяснилось, версия Габриэлы Пападакис возмутила Гийома Сизерона. Отметив, что «на протяжении 20 лет испытывал к Пападакис глубокое уважение», он назвал содержание обнародованных отрывков «лживым» и рассказывающим о «вещах, которые он никогда не делал» и потребовал «опровергнуть» утверждения спортсменки. При этом Сизерон обратил внимание на тайминг публикации книги, сказав, что она происходит в «чувствительный момент» и поэтому, на его взгляд, представляется «гнусной клеветнической кампанией», направленной против спортсмена.

Что имеется в виду под «чувствительным моментом», понятно. Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо открываются совсем скоро — 6 февраля. А в ближайшие дни Гийома Сизерона и Лоранс Фурнье-Бодри ждут прокаты на стартовавшем 14 января чемпионате Европы в английском Шеффилде. От его итогов, как считается, во многом будет зависеть отношение арбитров к фигуристам уже на Олимпиаде.

