Дни рождения
Сегодня исполняется 56 лет начальнику Управления президента РФ по внутренней политике Андрею Ярину
Андрей Ярин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет председатель комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий:
— Уважаемый Андрей Вениаминович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Вы посвятили себя ответственному и стратегически важному направлению государственной службы — внутренней политике, укреплению общественной стабильности и развитию политической системы страны. На протяжении многих лет Вы демонстрируете высокий профессионализм, глубокое понимание процессов, происходящих в обществе, и способность принимать выверенные решения в самых непростых ситуациях. Знаю Вас как человека принципиального, собранного и ориентированного на результат. Ваш управленческий опыт, стратегическое мышление и внимательное отношение к деталям позволяют эффективно решать задачи государственной важности и выстраивать конструктивное взаимодействие на всех уровнях. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и новых достижений на благо России. Пусть поддержка близких, уверенность в правильности выбранного пути и успех в реализации намеченных планов неизменно сопутствуют Вам.