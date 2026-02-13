Сегодня исполняется 56 лет начальнику Управления президента РФ по внутренней политике Андрею Ярину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ярин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Ярин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий:

— Уважаемый Андрей Вениаминович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Вы посвятили себя ответственному и стратегически важному направлению государственной службы — внутренней политике, укреплению общественной стабильности и развитию политической системы страны. На протяжении многих лет Вы демонстрируете высокий профессионализм, глубокое понимание процессов, происходящих в обществе, и способность принимать выверенные решения в самых непростых ситуациях. Знаю Вас как человека принципиального, собранного и ориентированного на результат. Ваш управленческий опыт, стратегическое мышление и внимательное отношение к деталям позволяют эффективно решать задачи государственной важности и выстраивать конструктивное взаимодействие на всех уровнях. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и новых достижений на благо России. Пусть поддержка близких, уверенность в правильности выбранного пути и успех в реализации намеченных планов неизменно сопутствуют Вам.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»