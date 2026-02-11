«Уральские авиалинии» запускают проект по продлению ресурса эксплуатации Airbus

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о запуске программы продления ресурса самолетов Airbus A320, которая позволит увеличить срок их эксплуатации свыше 96 тыс. летных часов. Как сообщили в пресс-службе компании, проект реализуется в рамках развития инженерно-технических возможностей авиационно-технического центра (АТЦ) компании и не имеет аналогов в стране.

Реализация программы включает полную разборку, диагностику и ремонт планера самолета. С осени начнется практическая фаза проекта. Этот процесс станет важным этапом в повышении технической независимости отечественной гражданской авиации.

Как отметили в компании, в 2023 году в цехе взлетно-посадочных устройств был запущен участок по обслуживанию и ремонту стоек шасси Airbus A320. За это время отремонтировано более десяти комплектов шасси и сотни гидравлических агрегатов, часть из которых поступила в эксплуатацию у других российских авиакомпаний. До конца года планируется расширение производственных мощностей для обслуживания шасси Boeing 737.

Параллельно ведется проектирование новых цехов, предназначенных для углубленного ремонта агрегатов топливных, гидравлических и пневматических систем. Эти меры заложат основу для полного технического цикла обслуживания воздушных судов.

Мария Игнатова