Более 400 млн рублей направят на капремонт воронежского онкоцентра

Министерство строительства Воронежской области объявило аукцион на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт отделения радионуклидной терапии и диагностики Воронежского областного научно-клинического онкологического центра. Начальная цена контракта составляет 408,9 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить обмерные работы, провести визуальное и инструментальное обследование строительных конструкций и инженерных систем, а также проверочные расчеты несущей способности в местах установки тяжелого медицинского оборудования. На основании этих данных необходимо разработать проектно-сметную документацию, включая разделы «Радиационная безопасность» и «Радиационный контроль». Документация должна пройти государственную экспертизу на достоверность определения сметной стоимости и экспертизу в Роспотребнадзоре, после чего подрядчик должен провести работы в соответствии с разработанной документацией.

Работы разделены на четыре этапа и должны быть выполнены с момента заключения контракта до 31 августа 2027 года. Заявки принимаются до 27 февраля, итоги планируется подвести 4 марта.

В конце января главным врачом Воронежского областного онкодиспансера был назначен Руслан Мошуров, сменивший на этом посту своего отца Ивана Мошурова. Последний оставил пост в связи с переходом на должность ректора ВГМУ имени Бурденко.

Ульяна Ларионова