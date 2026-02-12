Мировые цены на сахар упали из-за популярности препаратов для похудения

Стоимость фьючерса на нерафинированный сахар на лондонской бирже ICE упала до $0,14 за фунт. Это самый низкий уровень с октября 2020 года. Динамика связана с ростом популярности препаратов для похудения, сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Речь идет об инъекциях GLP-1 для снижения веса, которые вызывают чувство сытости. Вещество лежит в основе препаратов Ozempic и Wegovy компании Novo Nordisk, а также Mounjaro и Zepbound компании Eli Lilly. В частности, такие препараты широко распространены в США, пишет FT.

«Снижение потребления, или, скорее, скорость этого снижения, застало сахарную промышленность врасплох»,— сказали FT в британской финансовой компании Marex. Опрошенные газетой аналитики поясняют, что рынки сахара особенно уязвимы к изменениям в поведении потребителей, так как спрос сосредоточен на небольшой группе людей.

При этом объемы производства сахара в мире остаются высокими, в том числе в Бразилии и Индии. Ни один крупный производитель пока не сообщил о резком сокращении выпуска продукции. В Marex отмечают, что выращивание сахарного тростника требует больших инвестиций и включает длительные циклы посадки. Многие фермеры защищены от колебаний мировых цен с помощью господдержки, добавили опрошенные FT эксперты.

