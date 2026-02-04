Сахар уже не тот

Сахар-песок стал одним из наиболее подешевевших базовых продуктов питания — на конец января 2026 года его средняя стоимость снизилась на 7,4% год к году, до 67,9 руб. за килограмм. Такая динамика во многом связана с увеличением производства этой продукции в России и стагнацией общего потребления сахара.

Средняя стоимость сахара-песка на 26 января 2026 года составила 67,9 руб. за килограмм, сократившись год к году на 7,4%, следует из данных Росстата. Это один из наиболее подешевевших базовых продуктов питания. Более выраженное снижение показали только некоторые овощи борщевого набора, яйца и бананы (см. график). В декабре прошлого года цены на сахарный песок впервые с мая 2023 года опустились ниже 70 руб. за килограмм, следует из подсчетов Росстата. По данным исследовательской компании NTech, в январе—сентябре 2025 года розничные продажи сахара в натуральном выражении выросли на 9% год к году, в денежном — на 6%.

Коррекция цен на сахар, вероятно, обусловлена избытком предложения на внутреннем рынке, говорит управляющий директор центра компетенций в АПК компании «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

По его оценке, урожай сахарной свеклы в 2025 году, возможно, превысит многолетнее среднее значение прошлых лет в 46,1 млн тонн и составит около 47–48 млн тонн, что при средней выработке будет соответствовать примерно 6,7 млн тонн сахара — это примерно на 4% больше среднего многолетнего значения, добавляет эксперт.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина также отмечает, что производство сахара в ключевые месяцы 2025 года, августе—сентябре, было выше, чем за аналогичный период 2024 года. Так, по ее данным, в августе прошлого года произвели 1,48 млн тонн сахара против 1,4 млн тонн годом ранее.

Собеседник “Ъ” на аграрном рынке считает, что на цены на сахар оказывает давление конъюнктура на мировых рынках. Общее снижение долларовых цен вкупе с укреплением рубля делает поставки за рубеж менее привлекательными. Он замечает, что быстро пересмотреть объемы выпускаемой продукции производители не могут, рынок остается инертным. Сейчас, добавляет Дмитрий Краснов, на цены давит глобальная тенденция переизбытка предложения: по некоторым оценкам, ожидается мировой профицит сахара в несколько миллионов тонн.

Производство сахара в России показывает небольшой рост.

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, в текущем сельскохозяйственном году (с июля 2025 по июль 2026 года) в России будет выпущено 6,46 млн тонн сахара. Рост может составить 1,35% год к году. Объем совокупного потребления при этом незначительно снижается последние несколько лет — на 50–100 тыс. тонн в год.

Общее снижение потребления сахара собеседники “Ъ” также связывают с давлением регуляторных мер, в том числе действующего с 2026 года акциза на сахаросодержащие напитки. Он стимулирует производителей снижать содержание сахара в продукции. Ранее первый замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова заявляла «РИА Новости»: решение ввести акциз на сахаросодержащие напитки было связано именно с тем, что россияне потребляют сахар в разы больше положенных норм.

При этом вместе с ростом предложения сахара наблюдается уменьшение производственных цен на него, замечает Альбина Корягина. С июня 2024 по декабрь 2025 года средняя цена производителей упала на 22%, до 42,53 тыс. руб. за тонну, добавляет она.

Из-за резкого снижения цен рентабельность производства сахара также снижается, что создает давление на прибыль перерабатывающих заводов. По оценке Neo, в январе—сентябре 2025 года доходность в отрасли составила 9,85% против 13,32% годом ранее. Рентабельность выращивания сахарной свеклы за тот же период упала с 3,44% до 2,76%. Рентабельность в отрасли падает в том числе из-за роста производственных затрат, дисбаланса между ценами на сырье и готовую продукцию, замечает Дмитрий Краснов. Себестоимость производства сахарной свеклы увеличилась, а закупочные цены на нее остались на уровне 2024 года, добавляет он.

