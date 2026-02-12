В Ярославле запланировали размещение двух парковок

В Ярославле хотят организовать две открытые парковки на территории, ограниченной Республиканским проездом, проспектом Ленина и улицей Советской. Общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания пройдут с 25 февраля по 3 марта, соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Проект предусматривает размещение открытой парковки на участке севернее здания МУБиНТа и организацию открытой парковки на участке у дороги напротив Центра психофизиологической диагностики МВД, а также проезда к судебному участку на Республиканском проезде, 11. Проектом предусмотрено для объектов нежилого назначения 343 машино-места. На реализацию плана закладывают один-два года.