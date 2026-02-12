На Дону сократилась доля выдачи ипотек на дома и квартиры вторичного рынка

В 2025 году в Ростовской области отмечены изменения в структуре спроса на ипотеки. На первое место вышел первичный рынок недвижимости, получив 76,3% от общего числа сделок, что в денежном выражении составило 68,9 млрд руб. На втором месте оказалось приобретение загородных домов (16% или 14,4 млрд руб.), на третьем — вторичное жилье (6,7% сделок или 6 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для сравнения, в 2024 году ситуация выглядела иначе: на новостройки приходилось 56,7%, загородную недвижимость — 29,1%, а на вторичное жилье — 13,5%.

Общий объем выдачи ипотек в 2025 году в регионе составил 90,1 млрд руб., что на 38% больше год к году.

«За счет господдержки тысячи донских семей смогли исполнить мечту о собственном жилье, приобрести более комфортную квартиру или построить частный дом. Повышенный спрос на семейную ипотеку сохранился и в первый месяц текущего года на фоне ожидаемых изменений в условиях программы»,— отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

В начале года льготные ипотечные программы также сказались на выборе жилья жителями Ростовской области. В январе 80% ипотечных кредитов были использованы для приобретения квартир в новостройках. На вторичное жилье пришлось 6,6% сделок. Загородная недвижимость составила 13% от общего объема ипотечных выдач, из них 9% — частные дома, а 4% — индивидуальные жилые дома (ИЖС).

Наталья Белоштейн