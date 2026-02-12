В Киргизии избрали нового спикера парламента

Новым спикером однопалатного парламента Киргизии избран Марлен Маматалиев. Об этом сообщил ТАСС. Предыдущий спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу ушел в отставку по собственному желанию.

За кандидатуру господина Маматалиева проголосовали 77 народных избранников (всего 90). Господин Маматалиев — депутат Верховного совета страны, лидер партии «Сплоченность», член парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.

10 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров уволил главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева и трех его заместителей. Это решение было принято за год до предстоящих в стране президентских выборов, по итогам которых господин Жапаров может переизбраться на следующий срок. Кадровые перестановки сделаны «с целью не допустить раскола в обществе», поясняли в пресс-службе президента.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Киргизии покончил с двоевластием».