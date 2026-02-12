Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу объявил об уходе в отставку. Он заверил, что принял это решение добровольно, и никакого давления на него не оказывали.

«Я не служу одному или двум лицам, я служу только государству и народу, служу парламенту Кыргызстана... Я принял решение подать в отставку по собственному желанию»,— сказал спикер на заседании законодательного собрания (цитата по «РИА Новости»).

Нурланбек Тургунбек уулу занял должность спикера законодательного собрания в 2022 году. После досрочных парламентских выборов в 2025 году его переизбрали на пост.

10 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров неожиданно уволил главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева — своего ближайшего соратника, который фактически руководил страной наравне с главой государства. Это решение было принято за год до предстоящих в стране президентских выборов, по итогу которых Жапаров может переизбраться на следующий срок.

