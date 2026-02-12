В Екатеринбурге адвоката Романа Качанова перевели под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения адвокату Роману Качанову с заключения под стражу на домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд отказал следователю в продлении срока содержания под стражей и постановил изменить меру пресечения на домашний арест до 15 мая.

Напомним, в декабре правоохранительные органы в Екатеринбурге провели обыски у блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова. С просьбой о проверке их деятельности выступила свердловская общественница Екатерина Сапрыкина.

По данным «Ъ-Урал», следствие предполагает, что они «осваивали» гранты Норвежского Хельсинкского Комитета (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной) и американского Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной) под видом правозащитной деятельности: они помогали заключенным в колониях, тюрьмах и при этом якобы намеренно искажали реальную картину происходящего в местах лишения свободы. Вину все отрицают.

После суд поместил Романа Качанова и Ларису Захарову в СИЗО. Им вменили ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации). Их коллеге — правозащитнику Алексею Соколову, предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Ранее «Ъ-Урал» писал, что суд продлил ему арест до 15 июня.

Полина Бабинцева