Суд продлил арест уральскому правозащитнику Алексею Соколову до июня

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест правозащитнику Алексею Соколову, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Он останется под стражей до 15 июня. Ему инкриминируется государственная измена (ст. 275 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексея Соколова отправили в СИЗО в конце декабря 2025 года. За несколько дней до этого были арестованы адвокат Роман Качанов и правозащитница Лариса Захарова, которым вменили ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательных организаций).

По данным «Ъ-Урал», следствие предполагает, что обвиняемые «осваивали» гранты Норвежского Хельсинкского Комитета (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной) и американского Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной) под видом правозащитной деятельности: они помогали заключенным в колониях, тюрьмах и при этом якобы намеренно искажали реальную картину происходящего в местах лишения свободы. Вину все отрицают.

По другому уголовному делу Алексей Соколов проходит обвиняемым по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами). По данным обвинения, с октября по декабрь 2023 года в Telegram-канале «Правозащитники Урала» он публиковал незаконную информацию «под видом достоверных сообщений, направленных на опорочивание деятельности уголовно-исполнительной системы».

Полина Бабинцева