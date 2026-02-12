Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Москве простились с адвокатом Генрихом Падвой

В Москве завершилась церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой. Мероприятие прошло в траурном зале ЦКБ Управления делами президента России. Господина Падву похоронят на Ваганьковском кладбище.

Траурный портрет заслуженного юриста России Генриха Падвы

Траурный портрет заслуженного юриста России Генриха Падвы

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония прощания состоялась в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»

Церемония прощания состоялась в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев (справа)

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина

Президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник (в центре)

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Партнер адвокатского бюро «Падва и Партнеры», адвокат Александр Гофштейн (в центре)

Партнер адвокатского бюро «Падва и Партнеры», адвокат Александр Гофштейн (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена (в центре)

Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

На церемонию прощания пришли более 100 человек. Среди них — министр юстиции Константин Чуйченко, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник и другие представители юридического сообщества, а также родственники Генриха Падвы.

Генрих Падва умер 9 февраля на 95-м году жизни. По словам его вдовы, причиной смерти стал инсульт. Адвокат начал карьеру в 1953 году. Он был удостоен одной из самых престижных профессиональных наград в адвокатском сообществе России — золотой медали имени Плевако.

Среди тех, чьи интересы господин Падва защищал в судах, были предприниматель Михаил Ходорковский (признан иноагентом), бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, экс-председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов и другие.

Подробнее о деятельности Генриха Падвы — в материале «Ъ» «Защитник по призванию».

Фотогалерея

Мэтр адвокатуры

Адвокат, заслуженный юрист России Генрих Падва на II церемонии награждения лауреатов Высшей национальной премии в области адвокатуры и адвокатской деятельности, 2011 год

Адвокат, заслуженный юрист России Генрих Падва на II церемонии награждения лауреатов Высшей национальной премии в области адвокатуры и адвокатской деятельности, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Карьеру господин Падва начал в 1953 году в Калининской коллегии адвокатов. С 1971-го был членом Московской городской коллегии адвокатов. В 1989-м стал вице-президентом Союза адвокатов СССР. В 1996 году основал и возглавил адвокатское бюро «Падва и партнеры». С 2002-го был адвокатом Адвокатской палаты города Москвы

Карьеру господин Падва начал в 1953 году в Калининской коллегии адвокатов. С 1971-го был членом Московской городской коллегии адвокатов. В 1989-м стал вице-президентом Союза адвокатов СССР. В 1996 году основал и возглавил адвокатское бюро «Падва и партнеры». С 2002-го был адвокатом Адвокатской палаты города Москвы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С предпринимателем Борисом Березовским (в центре) и главным редактором газеты «Коммерсантъ» Андреем Васильевым (справа) на праздновании 10-летия газеты «Коммерсантъ», 1999 год

С предпринимателем Борисом Березовским (в центре) и главным редактором газеты «Коммерсантъ» Андреем Васильевым (справа) на праздновании 10-летия газеты «Коммерсантъ», 1999 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

У пресс-центра «Мир новостей», где прошла презентация книги Эдуарда Лимонова «Охота на Быкова: расследование Эдуарда Лимонова», 2001 год

У пресс-центра «Мир новостей», где прошла презентация книги Эдуарда Лимонова «Охота на Быкова: расследование Эдуарда Лимонова», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

С председателем Счетной палаты Сергеем Степашиным на вручении премии в области юриспруденции «Фемида», 2003 год

С председателем Счетной палаты Сергеем Степашиным на вручении премии в области юриспруденции «Фемида», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С адвокатом Антоном Дрелем (второй справа) на рассмотрении своей кассационной жалобы о продлении сроков содержания под стражей экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом), 2004 год

С адвокатом Антоном Дрелем (второй справа) на рассмотрении своей кассационной жалобы о продлении сроков содержания под стражей экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом), 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

С журналистами после рассмотрения кассационной жалобы о продлении сроков содержания под стражей экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом) у здания Мосгорсуда, 2004 год

С журналистами после рассмотрения кассационной жалобы о продлении сроков содержания под стражей экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом) у здания Мосгорсуда, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

С предпринимателем Михаилом Ходорковским (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом), 2005 год

С предпринимателем Михаилом Ходорковским (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом), 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

У здания Мещанского суда, 2005 год

У здания Мещанского суда, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Лукин  /  купить фото

Генрих Падва дома, 2005 год

Генрих Падва дома, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Господин Падва — кавалер Почетного знака «Общественное признание». Награжден Золотой медалью им. Ф. Н. Плевако за вклад в развитие российской адвокатуры, орденом Федеральной палаты адвокатов РФ. Автор многочисленных публикаций по различным правовым вопросам. В 2011 году издал автобиографию «От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката»

Господин Падва — кавалер Почетного знака «Общественное признание». Награжден Золотой медалью им. Ф. Н. Плевако за вклад в развитие российской адвокатуры, орденом Федеральной палаты адвокатов РФ. Автор многочисленных публикаций по различным правовым вопросам. В 2011 году издал автобиографию «От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката»

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

С адвокатом Генри Резником на церемонии вручения премии «Тулпар» — за вклад в развитие казахстанско-российских отношений и популяризацию культуры республики Казахстан в СМИ, 2009 год

С адвокатом Генри Резником на церемонии вручения премии «Тулпар» — за вклад в развитие казахстанско-российских отношений и популяризацию культуры республики Казахстан в СМИ, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым на юбилейном вечере издательского дома (ИД) «Коммерсантъ» в Государственном академическом Большом театре, 2009 год

С экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым на юбилейном вечере издательского дома (ИД) «Коммерсантъ» в Государственном академическом Большом театре, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С лидером Российского народно-демократического союза Михаилом Касьяновым (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом), 2008 год

С лидером Российского народно-демократического союза Михаилом Касьяновым (объявлен Минюстом РФ иностранным агентом), 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С лидером группы «Неприкасаемые» Гариком Сукачевым на after-party премьеры фильма «Дом Солнца» в ресторане «Стакан», 2010 год

С лидером группы «Неприкасаемые» Гариком Сукачевым на after-party премьеры фильма «Дом Солнца» в ресторане «Стакан», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С супругой Оксаной перед началом концерта Дмитрия Хворостовского и Хиблы Гермзмавы в рамках Open Air Фестиваля «Подмосковные вечера» в ТРК «Павлово подворье», 2014 год

С супругой Оксаной перед началом концерта Дмитрия Хворостовского и Хиблы Гермзмавы в рамках Open Air Фестиваля «Подмосковные вечера» в ТРК «Павлово подворье», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С актрисой Людмилой Поргиной на Юбилейном вечере Николая Караченцова в театре «Ленком», 2014 год

С актрисой Людмилой Поргиной на Юбилейном вечере Николая Караченцова в театре «Ленком», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым в театре «Ленком», 2014 год

С президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым в театре «Ленком», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

На церемонии награждения лауреатов Высшей национальной премии в области адвокатуры и адвокатской деятельности, 2011 год

На церемонии награждения лауреатов Высшей национальной премии в области адвокатуры и адвокатской деятельности, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С бывшим главой Красноярского алюминиевого завода Анатолием Быковым на слушаниях по уголовному делу последнего в Мещанском суде, 2001 год

С бывшим главой Красноярского алюминиевого завода Анатолием Быковым на слушаниях по уголовному делу последнего в Мещанском суде, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

