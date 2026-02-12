Песков сообщил об «определенном понимании» по новому раунду переговоров

В Кремле есть определенное понимание о следующем раунде переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия рассчитывает на скорое возобновление переговорного процесса.

«Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро. По месту также вас ориентируем»,— сказал господин Песков.

Так пресс-секретарь российского президента отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского. 7 февраля господин Зеленский сообщил, что США предложили России и Украине назначить новую встречу делегаций через неделю в Майами. Он также сообщил о намерении Вашингтона закончить российско-украинский конфликт до лета.

Трехсторонние переговоры США, России и Украины проходили в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. После второго раунда стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной. По данным Reuters, переговорная группа США настояла на проведении референдума по мирному соглашению в ближайшее время.

