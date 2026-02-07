Reuters: США стремятся к заключению мира между Россией и Украиной в марте

Американская и украинская делегации обсуждали достижение мирного соглашения между Москвой и Киевом в марте, пишет Reuters со ссылкой на источники. При этом, по их словам, этот срок, вероятно, будет сдвинут из-за разногласий сторон по поводу территорий.

По информации агентства, США и Украина обсуждали, что мирное соглашение будет вынесено на всенародный референдум. Одновременно на Украине могут пройти и национальные выборы. По словам источников, Вашингтон настаивает, чтобы голосование прошло в ближайшее время.

Как уточнили два собеседника, стороны обсуждали проведение референдума и выборов в мае. При этом избирательные органы Украины прогнозируют, что в нынешних условиях организация голосования займет около шести месяцев.

«Американцы очень спешат»,— сказал один из собеседников Reuters. Два американских чиновника пояснили, что по мере приближения выборов в Конгресс США в ноябре президент Дональд Трамп сосредоточится на внутренней политике. По их словам, в предвыборный период у американской стороны будет меньше времени и ресурсов для посредничества в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной.