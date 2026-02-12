Песков вновь заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве

В заявлении президента Украины Владимира Зеленского об отказе встречаться с Владимиром Путиным в Москве «нет новации», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, господин Путин по-прежнему готов к такой встрече.

Во время пресс-колла господина Пескова спросили, остаются ли в силе условия России о том, что встреча возможна только в Москве. «Да, эта позиция Путина всем хорошо известна»,— ответил представитель Кремля.

Владимир Путин впервые предложил украинскому лидеру встретиться в российской столице в сентябре 2025 года. Владимир Зеленский счел, что это предложение свидетельствует о неготовности России ко встрече. Помощник российского президента Юрий Ушаков уверял, что в случае приезда господина Зеленского в Москву ему обеспечат безопасность и все необходимые условия для работы.