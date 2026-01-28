Ушаков: Россия обеспечит безопасность Зеленского в случае его приезда в Москву

В Москве президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечат безопасность и условия для работы. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: пресс-служба президента РФ Юрий Ушаков

Фото: пресс-служба президента РФ

«И президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность всего и необходимые условия для работы»,— сказал Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

В сентябре 2025 года Владимир Путин сказал, что не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. Российский президент предлагал провести переговоры в Москве. По словам украинского лидера, такое предложение означает, что российская сторона пока не готова к такой встрече.

Лусине Баласян