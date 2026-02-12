Таиланд решил вдвое сократить безвиз для туристов из России и еще 92 стран

Власти Таиланда планируют сократить срок бизвизового пребывания туристов в стране с 60 до 30 дней. Мера коснется 93 стран, в том числе России. Об этом сообщила секретарь министерства туризма и спорта королевства Наттрия Тхавивонг.

«Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня. Если они хотят остаться дольше 30 дней, они могут просто подать заявку на продление, как обычно»,— сказала госпожа Тхавивонг (цитата по The Bangkok Post). Она не уточнила, когда мера вступит в силу.

Решение сократить срок безвиза связано с ростом числа правонарушителей среди иностранцев, пояснили в министерстве туризма и спорта. Программа безвизового въезда, позволяющая иностранцам из 93 стран находиться в Таиланде до 60 дней, начала действовать в середине 2024 года.

В апреле 2025 года глава Туристического управления Таиланда Тхапани Киатпхайбун говорила, что власти королевства сохранят 60-дневный срок безвизового пребывания для туристов из России, если будет спрос. По оценкам Ассоциации туроператоров России, Таиланд стал одним из самых востребованных направлений для россиян на предстоящий весенний сезон.