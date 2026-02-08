АТОР: ОАЭ и Таиланд возглавили весенний рейтинг поездок у россиян

В весенний сезон самыми востребованными туристическими направлениями среди россиян традиционно являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян «РИА Новости».

По словам господина Мурадяна, туры в ОАЭ весной начинаются от 70 тыс. руб. на человека с размещением в отелях на первой линии моря. Мягкий климат без чрезмерной жары создает комфортные условия для пляжного отдыха. В Таиланде стоимость путевок стартует примерно от 75 тыс. руб. за человека. Там сохраняется теплая и сухая погода, а море остается спокойным до конца апреля, что также привлекает туристов.

Эксперт отметил, что сочетание комфортного климата, развитой туристической инфраструктуры и доступных цен делает ОАЭ и Таиланд стабильными лидерами по популярности у российских путешественников в период с марта по начало мая.