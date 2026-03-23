«Единая Россия»

Партия образована 1 декабря 2001 года на базе партии «Единство», общественно-политической организации «Отечество» и движения «Вся Россия». 24 декабря 2003 года получила свое нынешнее название.

7 декабря 2003 года на выборах в Госдуму получила по партспискам 37,57% голосов и 223 места из 450 (с учетом одномандатников), однако к партии присоединились ряд других депутатов (в том числе от «Яблока» и Союза правых сил). В результате ЕР получила конституционное большинство, заняв в совокупности 300 мест. Выборы 2 декабря 2007 года принесли партии 64,3% голосов и 315 мест в нижней палате парламента.

На выборах 4 декабря 2011 года ЕР сформировала свой список совместно с «Общероссийским народным фронтом» на основе внутрипартийной процедуры отбора кандидатов — праймериз. В результате партия набрала по спискам 49,32% голосов и получила 238 мест.

По итогам выборов 18 сентября 2016 года за партию проголосовали 54,2% избирателей, а ЕР получила рекордное количество мест в нижней палате — суммарно 343 мандата. На выборах 19 сентября 2021 года партия набрала 49,8% голосов и получила 324 места в Госдуме. Отделения партии расположены во всех субъектах РФ. Председатель — Дмитрий Медведев.