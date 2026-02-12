Российские силы ПВО за четыре часа сбили 13 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 12:00 мск уничтожили 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего — девять дронов — сбиты над Республикой Коми. Еще три — над Белгородской областью, один — над Астраханской.

При атаке ВСУ в городе Ухта (Коми) загорелся нефтеперерабатывающий завод. Обошлось без пострадавших. Также на три часа приостанавливал работу городской аэропорт. Сейчас авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты.

В городе Грайворон Белгородской области, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, при ударе дрона погиб мирный житель. На месте ЧП повреждено частное домовладение. В Астраханской области ситуацию пока не комментировали.

В ночь на 12 февраля над регионами России сбиты 106 беспилотников. Из них большая часть — 24 дрона — в небе над Белгородской областью.