Силы ПВО за ночь сбили 106 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 24 беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 21 БПЛА сбили над Брянской областью, 19 — над Воронежской областью, 13 — над Тамбовской областью, девять — над Нижегородской областью, пять — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Ростовской областью, два — над Липецкой областью, по одному — над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

В Тамбовской области при налете БПЛА загорелось здание колледжа. Пострадали два человека, повреждено еще несколько зданий. В одном из городов Воронежской области обломки сбитого БПЛА повредили крышу сарая и машину. В Ростовской области отразили атаку в трех районах — Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском, никто не пострадал. В Смоленской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.