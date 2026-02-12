Украинского скелетониста отстранили от участия в Олимпиаде из-за шлема

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не сможет выступить на Олимпиаде-2026 из-за использования шлема, нарушающего хартию игр. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК). Спортсмен лишен аккредитации и должен покинуть олимпийскую деревню. Причиной стало желание атлета выступить на соревнованиях в шлеме с изображениями погибших спортсменов.

«Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию в Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 года из-за отказа соблюдать правила МОК в отношении внешнего вида спортсменов... Несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные встречи между представителями МОК и господином Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром с участием президента МОК Кирсти Ковентри, он не был готов пойти на компромисс»,— отмечается в заявлении МОК.

Олимпийская хартия запрещает любые демонстрации, а также политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех олимпийских объектах, стадионах, в олимпийской деревне и других местах проведения соревнований. Это положение распространяется на всех участников турнира, включая спортсменов, тренеров, судей и спортивных функционеров.

Арнольд Кабанов