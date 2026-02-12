Донское УФАС признало ИП недобросовестным поставщиком из-за отказа поставки дров

Ростовское управление федеральной антимонопольной службы внесло индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) из-за отказа заключать контракты после победы в аукционе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ФАС, заказчик провел два аукциона на поставку топливных дров общей стоимостью более 35 млн руб. Оба конкурса выиграл предприниматель, но отказался от подписания контрактов, ссылаясь на ошибку при расчете стоимости доставки. Поставщик пояснил, что с учетом актуальной цены контрактов их исполнение экономически невыгодно.

«Ростовское УФАС России посчитало, что победитель закупки обязан был исполнить взятые на себя обязательства, и включило сведения об индивидуальном предпринимателе в РНП», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, предприниматель не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках два года.

Константин Соловьев