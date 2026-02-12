В центре Приморска перекрыли движение транспорта после удара ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ночью ВСУ ударили по городу Приморску. Серьезно повреждено здание на улице Соборной. Также разрушены помещения городского почтового отделения, начался сильный пожар.

На месте работают оперативные службы — МЧС и правоохранительные органы. Временно перекрыто движение транспорта в центральной части города и на подъездах к улице Соборной. Информация о пострадавших уточняется, добавил губернатор.

10 февраля в Токмакском округе Запорожской области отключили электричество из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Евгений Балицкий сообщал, что отключения затронули «значительную часть округа». Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.