В округе Запорожской области отключили свет из-за атак ВСУ

В Токмакском округе Запорожской области отключили электричество из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, отключения затронули «значительную часть округа».

По словам господина Балицкого, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работу критической инфраструктуры и водоснабжение обеспечивают генераторы. В округе в полном объеме оказывается экстренная и неотложная помощь.

Губернатор региона отметил, что отремонтировать поврежденные объекты инфраструктуры сложно из-за их местоположения. Они находятся рядом с линией боевого соприкосновения. Территорию объектов необходимо предварительно разминировать. «Эти работы ведутся в тесном взаимодействии с Вооруженными силами РФ»,— отметил господин Балицкий.

Сегодня пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что одна из двух внешних линий электропередачи «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВ была отключена из-за обстрела ВСУ. Был также поврежден магистральный трубопровод теплотрассы. Из-за этого жилые дома и социальные объекты Энергодара не отапливаются.