«РИА Новости» сообщило о новой мошеннической схеме с банковскими картами

Мошенники с помощью бесконтактной оплаты NFC научились превращать телефоны жертв в свои банковские карты, пишет «РИА Новости». Член Народного фронта Евгения Лазарева рассказала, что использование токенизированных (цифровых) карт злоумышленниками фиксируют уже более года.

По данным агентства, мошенническая схема начинается со звонка «под бытовым предлогом». Его цель — получить код из смс, чтобы зайти на портал «Госуслуги». После звонит якобы представитель госорганизации и сообщает о взломе аккаунта на «Госуслугах». Жертву просят снять деньги со всех счетов, удалить со смартфона онлайн-банк и установить новое приложение, которое якобы предоставит доступ к «безопасному счету». После этого мошенники просят внести деньги в банкомат, приложив к нему телефон. Из-за установленной на нем программы банкомат считывает телефон как карту, которая принадлежит мошеннику.

МВД и Центробанк регулярно сообщают о новых мошеннических схемах. В январе МВД предупредило о схеме с установкой «работающей версии» WhatsApp, а также о создании мошенниками поддельных рабочих чатов.