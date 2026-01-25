МВД предупредило о схеме мошенников с установкой «работающей версии» WhatsApp

С начала января мошенники стали рассылать сообщения, в которых предлагается перейти по ссылке для установки «работающей версии» мессенджера WhatsApp. При переходе жертвы попадают на вредоносные сайты, с помощью которых злоумышленники получают доступ к личным данным или платежной информации. С начала месяца зафиксированы тысячи подобных попыток атак, сообщили в МВД.

После перехода по фишинговой ссылке и установки фейкового приложения устройство может быть заражено вирусом, предупредили в МВД. После этого мошенники могут получить полный доступ к смартфону, украсть данные и деньги. Число таких мошеннических атак будет расти «по мере усиления ограничений на работу WhatsApp в России», добавили в ведомстве.

В МВД дали следующие рекомендации:

не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые;

не скачивать приложения и не устанавливать обновления вне официальных магазинов App Store и Google Play;

не сообщать никому личные данные, коды из SMS и информацию о банковских картах.

«Потеря доступа к привычному мессенджеру — это не повод подвергать риску свои персональные данные»,— отмечается в сообщении управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Обновления WhatsApp появляются только в официальных магазинах приложений, напомнили в ведомстве.

Роскомнадзор подтвердил ограничение работы WhatsApp и Telegram в России в октябре. В ведомстве заявили, что эти мессенджеры чаще всего используют преступники для вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную деятельность.