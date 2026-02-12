МВД изменит профилактическую работу с красноярскими подростками после резонансных нападений

Красноярская полиция совместно с краевыми министерствами образования и здравоохранения пересмотрит механизм выявления рискового поведения подростков. Об этом начальник краевого главного управления МВД Александр Соловьев сообщил депутатам законодательного собрания региона.

Господин Соловьев выступил на сессии краевого парламента 12 февраля с отчетом о работе ведомства в 2025 году. По его словам, будет пересмотрено содержание соответствующего тестирования детей. Кроме того, «принимаются меры к повышению вовлеченности педагогов в профилактику правонарушений».

Необходимость такого решения вызвана недавними случаями агрессии красноярских подростков. «Нельзя не отметить имевшие в феврале текущего года два резонансных случая агрессивного поведения учениц общеобразовательных школ Кодинска и Красноярска, связанных с нападением на педагогов и учеников в целях причинения вреда их здоровью»,— сказал Александр Соловьев.

Как писал «Ъ-Сибирь», 4 февраля в Красноярске ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и напала с молотком на школьников. Днем ранее в Кодинске ученица седьмого класса пыталась ранить учителя, после чего напала на другую школьницу.

По данным краевого главка полиции, в 2025 году число преступлений в регионе сократилось на 11,7%. При этом подростковая преступность выросла на 4,6%.

Валерий Лавский