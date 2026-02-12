В Ярославской области снят режим беспилотной опасности

Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области. Соответствующее сообщение министерство региональной безопасности разместило 12 февраля в 10:54.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности в регионе объявили 12 февраля в 3:58. В 3:52 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о временном запрете на прием и выпуск воздушных судов в ярославском аэропорту Туношна. О снятии ограничений господин Кореняко уведомил 12 февраля в 11:08.

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. Ярославской области в этих сводках нет.