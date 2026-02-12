Правительство Италии одобрило законопроект об ужесточении миграции

Кабинет министров Италии одобрил законопроект об ужесточении миграционной политики. Проект предусматривает морскую блокаду для остановки судов с мигрантами во время «исключительного давления» на границах страны. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Как сообщается в документе, правительство может запретить судам заходить в территориальные воды Италии на срок до шести месяцев «в случаях серьезной угрозы общественному порядку или национальной безопасности». Также предполагается, что находящиеся на борту судов мигранты, которым запрещено входить в территориальные воды страны, будут доставлены в страны, с которыми Рим заключил соглашение о задержании или возвращении граждан на родину.

Reuters сообщает, что нарушителям могут грозить штрафы в размере до €50 тыс. В случае повторных противоправных действий суда будут конфискованы. Закон будет принят, если его одобрят обе палаты итальянского парламента. В декабре Евросоюз одобрил пакет мер, ужесточающих правила миграции. Новые правила позволят проще депортировать иностранцев и в ускоренном порядке отказывать тем, кто обращается за убежищем. Закон должен вступить в силу в июне 2026 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Евросоюз указывает мигрантам на выход».