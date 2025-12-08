Евросоюз указывает мигрантам на выход

Евросоюз заметно продвинулся в вопросе ужесточения контроля за нелегальной миграцией. 8 декабря министры внутренних дел стран—членов ЕС нашли компромисс сразу по двум законодательным инициативам, призванным ограничить потоки просителей убежища и перераспределить нагрузку, связанную с обработкой заявок. Сделать это в ЕС рассчитывают в том числе за счет отправки нежеланных гостей в третьи страны, которые Брюссель счел безопасными для мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agnieszka Sadowska / AP Фото: Agnieszka Sadowska / AP

По итогам обсуждений в Брюсселе министры внутренних дел согласовали подходы к двум инициативам. Во-первых, было достигнуто предварительное соглашение о создании «Фонда солидарности» (Annual Solidarity Pool) — нового механизма ЕС для перераспределения миграционной нагрузки внутри блока. Во-вторых, был согласован общий подход к пересмотру концепции «безопасной третьей страны», на базе которой ЕС направляет просителей убежища за пределы Европы.

Обе инициативы направлены на усиление контроля за миграционными потоками и снижение нелегальной миграции. Именно эту цель провозглашает принятый в 2024 году Пакт о миграции и убежище ЕС, который заложил основу масштабной реформы миграционной политики блока. Новое законодательство вступит в силу 12 июня 2026 года.

Инициатива о создании «Фонда солидарности» нацелена на то, чтобы перераспределить нагрузку внутри союза. В Еврокомиссии считают, что она поможет ослабить давление на страны, в которые прибывает большое число мигрантов, перераспределив потоки в другие страны объединения.

Если же принимать людей они будут не готовы, то должны будут компенсировать ущерб взносами в фонд в размере €20 тыс. на человека.

Против этого механизма ранее выступал целый ряд европейских стран, включая Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию. В ноябре польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава не будет принимать мигрантов и «не будет платить за это». В Чехии называли систему перераспределения внутри ЕС угрозой нацбезопасности.

Впрочем, как показало состоявшееся 8 декабря заседание, сторонам все же удалось добиться прогресса по этому вопросу. Как заверили в Брюсселе, министры предварительно согласовали ориентировочные показатели на 2026 год: 21 тыс. случаев перераспределения мигрантов внутри ЕС или финансовые взносы в размере €420 млн.

Смягчить ситуацию с мигрантами в ЕС стремятся не только за счет внутренних ресурсов. Об этом свидетельствует вторая обсуждавшаяся в Брюсселе инициатива — о пересмотре концепции «безопасных третьих стран».

Как заявили по итогам встречи министры внутренних дел, им удалось предварительно договориться о возможности прибегать к помощи третьих стран, даже если заявитель не имеет связи с этой страной, а просто проехал через нее транзитом. Кроме того, при подаче апелляции заявитель без соответствующего решения суда больше не сможет оставаться в ЕС на период рассмотрения заявки.

Главный же итог этой части дискуссий — список тех самых стран, куда европейцы вознамерились высылать просителей убежища. В качестве «безопасных стран происхождения» были названы Бангладеш, Колумбия, Египет, Индия, Косово, Марокко и Тунис.

Если обе инициативы будут одобрены и утверждены Советом ЕС и Европарламентом, Евросоюз получит возможность ужесточить наказания для мигрантов, которые отказываются покидать европейскую территорию, направлять не подходящих под требования просителей убежища в центры содержания за пределами Европы и перенаправлять их в третьи страны, которые Брюссель считает «безопасными». Иными словами, возможности для выдворения мигрантов с территории Европы значительно расширятся.

По данным Агентства Европейского союза по вопросам убежища, в первой половине 2025 года число заявлений о предоставлении убежища составило в общей сложности 399 тыс. Еще 131 тыс. мигрантов, по данным Евростата за октябрь, проникли на территорию стран ЕС в начале года незаконно.

Анастасия Домбицкая