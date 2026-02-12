Суд в третий раз подтвердил невиновность новосибирского застройщика

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово), отклонив представление прокуратуры, оставил в силе оправдательный приговор новосибирскому девелоперу Игорю Кузнецову. «Представление (оставлено, — Ъ) без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменения», — указывается в карточке дела на сайте суда. Слушания прошли 4 февраля.

В августе 2024 года Кировский районный суд Новосибирска оправдал девелопера с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления» с правом на реабилитацию. В июне 2025 года Новосибирский областной суд признал законность этого решения, оставив без удовлетворения апелляцию прокуратуры.

Следствием Игорь Кузнецов обвинялся в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). По материалам дела, бизнесмен фактически контролировал стройфирму «Нск девелопмент», которая вела строительство ЖК «Рихард». По данным правоохранителей, предприниматель якобы необоснованно осуществил возврат корпоративной задолженности компании по притворным договорам займов денежными средствами и активами «Нск девелопмент» на общую сумму не менее 141,2 млн руб. Это, считает следствие, якобы повлекло неспособность «Нск девелопмент» исполнить взятые на себя обязательства перед 390 дольщиками по достройке четырех жилых домов, подрядчиками и контрагентами.

Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что бизнесмен «не является субъектом преступления». «Кузнецов, до 2015 года являвшийся участником ООО “Нск девелопмент”, владеющим долей уставного капитала данного юрлица, с 2015 года таковым не являлся. При этом также на протяжении всего периода, указанного в обвинении, Кузнецов не являлся гендиректором ООО “Нск девелопмент”, в органах управления данного юридического лица не состоял, доказательств наделения его управленческими функциями не представлено»,— говорилось в релизе.

Илья Николаев