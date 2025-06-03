Прокуратура не смогла оспорить оправдательный приговор новосибирскому бизнесмену

В Новосибирске вступил в силу приговор предпринимателю Игорю Кузнецову, который обвинялся в злоупотреблении полномочиями при строительстве ЖК «Рихард», однако был полностью оправдан. Отмены оправдательного приговора добивалась прокуратура, но безуспешно, сообщила сегодня пресс-служба Новосибирского областного суда. За бизнесменом признано право на реабилитацию.

В августе прошлого года Кировский районный суд Новосибирска оправдал девелопера Игоря Кузнецова с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления». Согласно версии следствия, бизнесмен фактически контролировал стройфирму «Нск девелопмент», которая вела строительство ЖК «Рихард» в Кировском районе. По данным правоохранителей, предприниматель якобы необоснованно осуществил возврат корпоративной задолженности компании по притворным договорам займов денежными средствами и активами «Нск девелопмент» на общую сумму не менее 141,2 млн руб. Это, считает следствие, якобы повлекло неспособность «Нск девелопмент» исполнить взятые на себя обязательства перед 390 дольщиками по достройке четырех жилых домов, подрядчиками и контрагентами.

Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что бизнесмен «не является субъектом преступления». «Кузнецов, до 2015 года являвшийся участником ООО “Нск девелопмент”, владеющим долей уставного капитала данного юрлица, с 2015 года таковым не являлся. При этом также на протяжении всего периода, указанного в обвинении, Кузнецов не являлся гендиректором ООО “Нск девелопмент”, в органах управления данного юридического лица не состоял, доказательств наделения его управленческими функциями не представлено»,— говорилось в релизе райсуда.

Илья Николаев