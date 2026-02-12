В Ярославле клиент избил сотрудницу ПВЗ Wildberries

В Ярославле 40-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в нападении на сотрудницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот с камер видеонаблюдения

Фото: Прокуратура Ярославской области Скриншот с камер видеонаблюдения

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как видно на опубликованных прокуратурой кадрах с камеры видеонаблюдения, речь идет о пункте выдачи заказов Wildberries. По версии обвинения, в октябре 2025 года мужчина сначала начал оскорблять сотрудницу и угрожать ей, а затем нанес множественные удары девушке, сдвинув стойку выдачи. На видео видно, что нападавшего пыталась остановить бывшая с ним женщина. Выйдя из ПВЗ, мужчина разбил стекла в припаркованном рядом автомобиле.

В результате у сотрудницы ПВЗ зафиксированы многочисленные кровоподтеки и ссадины на голове и теле, а владельцу машины причинен ущерб в размере 110 тыс. руб.

Мужчина обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК), и умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Региональный СК завершил расследование, зампрокурора Красноперекопского района Ярославля утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в суд. Обвиняемый находится под арестом.