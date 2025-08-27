Территорию омской ОЭЗ «Авангард» увеличат до 488 гектар

Площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард» в Омске увеличат в три раза со 164 га до 488 га. Соответствующее решение принято Минэкономразвития РФ по обращению правительства Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко

По его словам, расширение территории позволит привлечь инвесторов в отраслях пищевой и легкой промышленности, фармакологии, а также сельхозпереработки.

Сейчас на территории ОЭЗ зарегистрировано девять компаний-резидентов. Они реализуют проекты в сферах переработки отходов, металлообработки, нефтехимии, обработки данных, производства подъемных кранов, смазочных и строительных материалов. «Общий объем инвестиций превышает 40 млрд руб.», — сообщала в апреле этого года пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева (цитата по «Интерфакс»).

ОЭЗ «Авангард» была создана постановлением правительства РФ в декабре 2020 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2025 года стало известно, что на территории ОЭЗ «Авангард» планируется построить завод по производству шин. Инвестиции оцениваются в 41,5 млрд руб. Запуск производства ожидается в первом квартале 2028 года.

Александра Стрелкова