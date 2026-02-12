Техникум в Анапе возобновил работу после стрельбы

Анапский индустриальный техникум, в котором произошла стрельба, возобновил работу. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова. При нападении погиб один человек, еще двое пострадали. В память о погибшем в учебном заведении организовали мемориал, добавила госпожа Маслова.

«Сегодня с утра ему (погибшему .—"Ъ") отдают дань памяти. Вся помощь будет оказана не только со стороны органов местного самоуправления, но и со стороны техникума, со стороны охранного предприятия, где человек работал»,— сказала госпожа Маслова ТАСС.

Стрельба произошла 11 февраля. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погиб охранник учебного заведения. Библиотекарь и студент получили ранения средней степени тяжести. По данным СКР, у стрелявшего было ружье. Возбуждено уголовное дело о совершении убийства, покушении на убийство двух и более людей и хищении оружия. Подозреваемого задержали. Следствие попросит суд заключить его под стражу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Студенческий налет».