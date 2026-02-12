В школах Мичуринска отменили занятия после атаки БПЛА

В Мичуринске Тамбовской области отменили занятия в школах после удара беспилотников. Об этом сообщил глава города Максим Харников. Атака произошла сегодня ночью.

При падении обломков нескольких беспилотников были повреждены «объекты инфраструктуры города», возникли пожары. На местах работают оперативные и специальные службы. «На данный момент угроза применения БПЛА сохраняется. Просьба соблюдать меры безопасности»,— написал господин Харников в Telegram-канале.

По информации губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, при атаке пострадали два человека. Произошел пожар в продуктовом магазине и в учебных мастерских Промышленно-технологического колледжа. Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу. Колледж 12 февраля работает дистанционно, сообщил «РИА Новости» представитель учебного заведения.