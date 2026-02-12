Два человека пострадали при налете БПЛА на Тамбовскую область

Два человека пострадали при налете украинских беспилотников на Мичуринск Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

«В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин "Магнит". На месте работают оперативные и специальные службы»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Ночью 12 февраля в аэропортах Калуги, Волгограда и Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск авиарейсов. В воздушной гавани Тамбова подобные меры не вводились.