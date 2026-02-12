В Тамбовской области при налете БПЛА загорелось здание колледжа

При ударе БПЛА по Тамбовской области был поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа в Мичуринске. В учебных мастерских произошел пожар. Огонь был потушен, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

При пожаре никто не пострадал, сообщил глава региона. Студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу.

До этого господин Первышов сообщал, что при налете беспилотников на Мичуринск пострадали два человека. Были повреждены несколько зданий, загорелся продуктовый магазин.