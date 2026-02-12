Производство сидра в России выросло из-за миграции напитков из других категорий

В 2025 году лидером по производству сидра в России стала Евразийская алкогольная группа (ЕАГ), нарастившая за год выпуск продукции на 300,4% год к году. Растут показатели и у небольших региональных компаний. Эксперты объясняют это в основном миграцией в категорию сидра слабоалкогольных коктейлей и плодовой продукции из-за роста акцизов.

За прошлый год ЕАГ увеличила разлив сидра почти до 4 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Среди топ-10 отраслевых компаний также заметный рост выпуска отмечен у ООО «Объединенные пензенские ЛВЗ» — на 254,4%, до 210,71 тыс. дал, ООО «Вино-Гранде» — на 107,82%, до 181,28 тыс. дал, ООО «Союз-Вино» — на 54,36%, до 1,06 млн дал.

Среди крупнейших российских производителей пива рост в сидре показало только АО «Пивоварни Бочкарев» (ранее «Объединенные пивоварни») — на 5,7%, до 2,25 млн дал. У «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes) производство сидра упало на 28,64%, до 983,39 тыс. дал, у пивоваренной компании «Балтика» — на 22,89%, до 177,53 тыс. дал.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов рост производства в категории сидров объясняет налоговой политикой государства. По его словам, повышение акцизов на слабый алкоголь и слабоалкогольные коктейли стимулировало производителей мигрировать в «более выгодные категории», такие как сидры и пивные напитки.

Подробности — в материале «Ъ» «Переменная яблочность».