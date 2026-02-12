На Ставрополье региональный проект позволяет бороться с дефицитом кадров

В 2025 году в Ставропольском крае на реализацию регионального проекта «Активные меры содействия занятости», как неотъемлемую часть национального проекта «Кадры», было выделено 212 млн руб. Это средства федерального, краевого и местных бюджетов. Финансирование позволило трудоустроить в регионе 8,5 тыс. жителей.



На Ставрополье за реализацию регпроекта «Активные меры содействия занятости» отвечает краевой кадровый центр «Работа России». Курирует выполнение проекта региональное минтруда, губернатор Владимир Владимиров дал четкие указания: утоление кадрового голода, содействие созданию рабочих мест, снижение безработицы. Ее уровень стабильно держится в регионе на рекордно низком уровне: по итогам 2025 года она составила 0,3%.

В минувшем году, служба занятости региона пережила масштабную модернизацию: обновили 22 консультационные точки и электронные архивы. На это было выделено 78,9 млн руб. К февралю 2026 года центр ввел четыре новых региональных сервиса — от анализа рынка труда для бизнеса до оптимизации резюме и помощи с откликами на вакансии.

Центр координирует тысячи соискателей и сотни работодателей через Всероссийскую ярмарку «Работа России. Время возможностей», где в 2025 году зарегистрировались 30 тыс. жителей Ставрополья и 800 компаний. Бизнес получает субсидии на оплату труда стажеров и наставников. Это мотивирует предприятия принимать в штат молодежь и людей с ограниченными возможностями.

В 2025 году в крае в рамках регпроекта стартовал проект «Я в профессии». Это произошло при прямой поддержке губернатора и объединило 20 предприятий — от промышленных гигантов до агрохолдингов. Подростки и недавние выпускники перенимали реальный опыт: школьники и студенты работали помощниками слесарей-сборщиков на заводах, операторами линий в птицеводческих комплексах и специалистами по благоустройству городских территорий. Бюджет края компенсирует компаниям часть затрат на зарплату новичкам и премии наставникам, бизнес активно участвует в этом профориентационном процессе и планирует усиление. Благодаря этому проекту, в 2025 году в регионе смогли получить работу почти 670 выпускников вузов и колледжей.

С серьезным дефицитом кадров столкнулась туристическая отрасль. По прогнозам специалистов, к 2029 году Ставрополью понадобится более 5 тыс. профессионалов, а реализация 196 инвестпроектов только на курортах Кавминвод потребует свыше 13 тыс. работников. В 2025 году кадровый центр организовал 145 профориентационных туров для 2,6 тыс. подростков, провел обучение и подготовил 250 специалистов для туриндустрии.

Индивидуальную поддержку оказывают в крае соискателям с инвалидностью. Так, с января по декабрь 2025 года на Ставрополье трудоустроили более 380 человек. Еще 46 граждан с ограниченными возможностями здоровья освоили новые специальности. Из 858 обратившихся инвалидов работу нашли 41,2%.

Как подчеркнула министр труда и социальной защиты Ставропольского края Елена Мамонтова, трудоустройство людей с ОВЗ повышают их самооценку, обеспечивает для них финансовую независимость и интегрирует в общество. «Центр особенно помогает тем, чьи профессии устарели или не востребованы. Такие соискатели проходят переподготовку»,— пояснила глава минтруда региона.

В 2026 году работа по проекту «Я в профессии» будет расширяться. Так, кадровый центр привлечет к сотрудничеству представителей всех сегментов бизнеса (малого, среднего и крупного), создаст с их помощью сотни дополнительных мест с обязательными экскурсиями на производства, тестами на профпригодность и гарантированным трудоустройством.

Туризм и в этом году остается в числе приоритетных отраслей. В крае запустят «Единую профориентационную витрину» — цифровую платформу, на которой школьники и студенты смогут найти вакансии, информацию о стажировках и курсах, почитать истории успешных гидов, поваров и менеджеров отелей. Также в регионе будет организован Фестиваль профессий туристической отрасли с мастер-классами.

Краевая Служба занятости продолжит процесс цифровизации. Для бизнеса расширят субсидии на создание мест для инвалидов, стажеров и молодежи, включая гранты на адаптацию — до 200 тыс. руб. Будет обновлен ежегодный прогноз дефицита кадров по 50 профессиям. В учреждениях среднего профобразовании на 10-15% увеличат количество бюджетных мест. Такие платформы как «Работа России» и др. интегрируют с информационными системами вузов и колледжей — для обеспечения студентам и учащимся прямого подбора вакансий.

Таким образом, к 2030 году реализация регпроекта позволит обеспечить полный охват организаций IT-отрасли, АПК, туризма и соцсферы, чтобы удовлетворить их потребность в квалифицированных кадрах, поддержать экономику Ставрополья и не допустить здесь социальной напряженности.