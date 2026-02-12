Совладелец «Манчестер Юнайтед» обвинил мигрантов в колонизации Великобритании

Совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что Великобритания была колонизирована мигрантами. По его словам, британская экономика находится не в лучшем состоянии из-за необходимости выплачивать им пособия.

«Я думаю, экономика находится не в лучшем состоянии. Нельзя себе этого позволить. Невозможно поддерживать экономику, когда 9 млн человек получают пособия и в страну прибывает огромное количество иммигрантов... Это обходится слишком дорого. Великобритания была колонизирована иммигрантами»,— сказал он в интервью Sky News.

Как сообщает The Guardian, в августе прошлого года 48% британцев назвали иммиграцию одной из главных проблем страны. При этом число въезжающих в страну падает после рекордного пика.

В сентябре прошлого года в Лондоне прошла массовая демонстрация, ставшая крупнейшей за несколько десятков лет. Более ста тысяч собравшихся выступали против мигрантов и требовали отставки правительства. Акция переросла в столкновения с полицией, которая произвела десятки задержаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Британия для британцев».