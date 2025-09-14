Британия для британцев

В субботу, 13 сентября, в Лондоне прошла массовая демонстрация, ставшая крупнейшей за несколько десятков лет. Более ста тысяч собравшихся под руководством ультраправого активиста Томми Робинсона выступали против мигрантов и требовали отставки правительства. Мирная акция в итоге переросла в столкновения с полицией, которая произвела десятки задержаний. Антииммиграционные настроения в Британии нарастали постепенно и достигли своего пика в августе, когда иммигранту из Эфиопии предъявили обвинения в изнасиловании школьницы.

Митинг сторонников правых сил в Лондоне под лозунгом «Объедини королевство»

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Митинг сторонников правых сил в Лондоне под лозунгом «Объедини королевство»

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Выступления крайне правых и призывы выслать из страны мигрантов и просителей убежища для Великобритании не новы: они регулярно вспыхивают после того, как в прессу попадают новости о преступлениях, совершенных мигрантами или выходцами из мигрантской среды. Летом 2024 года правую волну всколыхнула резня в Саутпорте, когда преступник, родители которого эмигрировали из Руанды, ворвался в детскую студию танцев с ножом и зарезал трех девочек. В общей сложности в больницу тогда были доставлены более десяти человек.

На этот раз подогрела правые настроения общественная дискуссия вокруг условий пребывания мигрантов в стране, развернувшаяся в конце августа, после того как просителя убежища из Эфиопии обвинили в изнасиловании 14-летней школьницы.

Подозреваемый вместе с еще 137 беженцами уже не первый год проживал в отеле в небольшом городке Эппинг и ждал вердикта по своему делу. Муниципальный совет пытался через суд выселить постояльцев, но потерпел неудачу.

Этот случай вызвал возмущение крайне правых и приумножил число их сторонников. Неслучайно на субботний митинг под названием Unite the Kingdom («Объедини королевство») собралось от 110 тыс. до 150 тыс. человек, приехавших со всех уголков страны, что значительно превзошло расчеты полиции. В итоге акция стала самой массовой за десятилетия.

Организатором выступил крайне правый активист под псевдонимом Томми Робинсон, который в начале 2025 года вышел из тюрьмы, где отбывал срок за клевету на мигранта. Он открыл митинг словами: «Наконец-то Великобритания проснулась» — и пообещал, что эта волна уже не схлынет. Политик сделал отсылку к ситуации в Эппинге: по его словам, решения британских судов означают, что «права нелегальных мигрантов имеют приоритет над правами местного сообщества», но так, сказал он, быть не должно. «Они заявили миру, что права сомалийцев, афганцев, пакистанцев — всех них важнее ваших — прав британской общественности, людей, которые построили эту страну»,— заявил оратор.

Затем Робинсон передал слово Илону Маску, который выступил перед собравшимися по видеосвязи.

Илон Маск сказал, что стал свидетелем разрушения Великобритании, начавшегося с медленной эрозии, но затем ускорившегося из-за «массовой неконтролируемой миграции».

«Правительство не смогло защитить невинных людей, включая детей, подвергающихся групповым изнасилованиям. Невероятно, но правительство не выполнило свой долг по защите своих граждан, что является его основополагающей обязанностью»,— заявил он.

Еще одной приглашенной звездой стал лидер французской ультраправой партии «Реконкиста» Эрик Земмур, утверждавший, что перед Британией и Францией стоят одни и те же проблемы. Но настоящими хедлайнерами митинга стали представители новозеландской церкви Destiny Church, известной своими расистскими перформансами. Они не только исполнили песню «Making the West Look Like the Middle East» («Делая Запад похожим на Ближний Восток»), но и публично разодрали флаги нескольких исламистских группировок, включая «Братьев-мусульман» и «Исламское государство» (обе признаны в России террористическими и запрещены).

олпа в ответ ревела от восторга и размахивала британскими флагами. Звучали призывы к премьер-министру Киру Стармеру уйти в отставку, некоторые держали портреты убитого на днях кумира консервативной молодежи Америки Чарли Кирка.

Демонстрантов оказалось так много, что тысячи людей просто не смогли дойти до сцены, установленной в правительственном квартале Уайтхолл. Многие застряли на Вестминстерском мосту. Между тем неподалеку проходила акция в поддержку мигрантов, на ней присутствовало менее 5 тыс. демонстрантов. Они держали красные знамена и флаги Палестины.

В какой-то момент крайне правые попытались прорваться к своим оппонентам, но встретили сопротивление полиции. Тогда они пустили в ход бутылки и сигнальные ракеты. Особо агрессивные демонстранты набросились на правоохранителей с кулаками.

В итоге были задержаны 25 человек (затем полиция скорректировала цифру до 24), 26 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Помощник комиссара полиции Мэтт Твист заявил, что полиция столкнулась с «совершенно неприемлемым» уровнем насилия. Среди диагнозов — травмы головы, выбитые зубы, перелом носа и повреждение позвоночника. По словам Твиста, полиция ищет виновных в этих преступлениях.

Вероника Вишнякова