В МИД РФ заявили о готовности обсуждать с США вопрос размещения ракет в ФРГ

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова обсуждать с Америкой вопрос размещения дальнобойных ракет США на территории Германии. Об этом он рассказал «Известиям». Дипломат подчеркнул, что Москва не уклоняется от диалога, но предупреждает о возможных последствиях такого шага.

По словам господина Грушко, если США продолжат наращивать военный потенциал против России, Москва создаст «еще более эффективный контрсиловой потенциал». В этом случае вместо прежнего баланса военной сдержанности возникнет баланс угроз и контругроз, что ухудшит ситуацию в сфере безопасности.

10 июля 2024 года было объявлено, что США с 2026 года начнут размещение в ФРГ наземных ракет средней и меньшей дальности. Речь шла о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах в неядерном оснащении. А в июле 2025 года стало известно, что Германия может приобрести американские пусковые установки Typhon, предназначенные для запуска ракет средней дальности.

