Германия нанимает в охрану Typhon

Германия может стать первой европейской страной—покупателем новейших американских пусковых установок Typhon, предназначенных для запуска ракет средней дальности. Подобные вооружения еще не так давно были запрещены по договоренностям между Россией и США. Власти РФ неоднократно предостерегали Вашингтон от развертывания подобных систем где-либо, но договориться о взаимном моратории до сих пор не удалось и, вероятно, уже не удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Германия может стать первым зарубежным оператором новейших американских ракетных комплексов Typhon

Фото: Rudy Gonzalez / DVIDS Германия может стать первым зарубежным оператором новейших американских ракетных комплексов Typhon

Фото: Rudy Gonzalez / DVIDS

О планах ФРГ приобрести у США Typhon (название дано в честь великана из древнегреческой мифологии Тифона, на которого Зевс сбросил гору) стало известно в ходе недавнего визита главы Минобороны Германии Бориса Писториуса в Вашингтон. Судя по его заявлению, ФРГ дала понять США, что заинтересована в покупке этого комплекса, и в Вашингтоне сейчас изучают этот вопрос. По словам Бориса Писториуса, дальность таких систем значительно выше тех, что сейчас есть на вооружении европейских стран—членов НАТО. «Германия тем самым может существенно повысить свой оборонительный потенциал, а также свои и общеевропейские возможности по сдерживанию, что имеет ключевое значение»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Ракетный комплекс наземного базирования Typhon способен запускать в том числе крылатые ракеты Tomahawk (дальность до 1,8 тыс. км) и многоцелевые ракеты Standard SM-6 (дальность до 500 км в нынешней версии, однако в перспективных, как ожидается, будет больше).

Ранее такие системы были запрещены по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, подписан в 1987 году, развалился в 2019-м). С 2019 года США приступили к созданию комплексов соответствующей дальности для разных видов войск — военно-морских сил, морпехов и армии. Typhon предназначен для армии.

Германия — вторая страна, заинтересовавшаяся этими новейшими американскими ракетными комплексами. Первой стали Филиппины (см. “Ъ” от 26 декабря), где США с весны 2024 года разместили эти установки в рамках учений, но в итоге так и не вывезли их оттуда, несмотря на критику со стороны Китая. Пекин за последние полгода неоднократно призывал Манилу отказаться от планов приобретения этих систем, подчеркивая, что их появление в регионе значительно повышает риск конфронтации. Однако в июне министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро вновь заявил, что его стране «однозначно нужны системы вооружений такого класса», и сообщил, что «они уже входят в список покупок» его ведомства.

В четверг, 17 июля, стало известно, что американцы завезли Typhon в Австралию: они были задействованы в рамках международных военных учений Talisman Sabre 2025.

На территории Германии новых американских ракетных комплексов наземного базирования средней дальности еще не было.

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Схожая по характеристикам система — предназначенный для военно-морских сил США модульный контейнерный ракетный комплекс MK 70 — уже несколько раз завозилась американцами в рамках учений на датский остров Борнхольм. В Германии же в 2026 году американские комплексы средней и меньшей дальности должны появиться сначала на ротационной, а затем на постоянной основе в составе дивизиона стратегических огневых средств новых американских многосферных оперативных групп (Multi Domain Task Force, MDTF). Это произойдет в рамках сделки, заключенной еще при администрации президента США Джо Байдена. Предполагается, что в дивизион войдут батареи Typhon, батареи реактивных систем залпового огня повышенной мобильности (HIMARS) с ракетами PrSM (с дальностью более 500 км) и гиперзвуковые ракетные комплексы Dark Eagle (они же Long Range Hypersonic Weapon, LRHW, c дальностью более 2775 км).

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Власти РФ при администрации Джо Байдена неоднократно предупреждали, что эти «крайне дестабилизирующие» шаги создадут для России «дополнительные ракетные угрозы» и она не оставит их «без должной реакции». Дональд Трамп публично не подтверждал заключенную при его предшественнике сделку, но и не отменял ее. И вот теперь получается, что наряду с американскими комплексами средней дальности на территории ФРГ могут появиться такие же, но принадлежащие самой Германии вооружения.

По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александра Ермакова, в связи с этой ситуацией возникает множество вопросов, в том числе в разрезе политики в рамках самого НАТО. «Значит ли это, что США теперь изменят подход и вместо постоянного развертывания ракет средней дальности в Европе будут просто продавать их европейским союзникам, а сами только "приезжать в гости" на учения, при этом сосредоточив свои силы на Тихоокеанском регионе? Американская промышленность получит дополнительные заказы на комплекс, который получил неоднозначную реакцию американских военных (вероятно, в первую очередь из-за громоздкости, что не так критично в Европе с хорошей инфраструктурой), а для США будет разработано что-то новое? И какую цену сдерут они с немцев за Typhon?» — задался вопросами эксперт в беседе с “Ъ”.

Кроме того, эта ситуация, по словам господина Ермакова, в очередной раз продемонстрировала сложности европейской интеграции в военно-технической сфере. Несколько стран Европы последний год активно говорили о совместной программе ELSA по созданию собственного ракетного комплекса подобного класса. В качестве практически готового варианта Франция активно продвигала наземную версию своей морской крылатой ракеты MdCN.

«Теперь если немцы покупают Typhon, то вероятность приобретения французских ракет снижается»,— отмечает Александр Ермаков.

Власти РФ планы ФРГ приобрести новый американский ракетный комплекс пока не прокомментировали. Ранее они неоднократно предупреждали, что, если США разместят где-либо свои системы наземного базирования средней дальности, Россия также более не будет придерживаться своего добровольного одностороннего моратория на развертывание подобных систем. В конце прошлого года стало известно о готовности России разместить на территории Белоруссии новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Пока этого не произошло, но если не удастся договориться с США и их европейскими союзниками по вопросу о моратории, то, видимо, скоро произойдет.

Елена Черненко