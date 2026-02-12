SCMP: США и Китай готовы продлить торговое перемирие

Вашингтон и Пекин рассматривают возможность продления торгового перемирия на срок до одного года, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники. Ожидается, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут закрепить эту договоренность в начале апреля, когда хозяин Белого дома прибудет с визитом в Пекин.

Договоренности между странами были заключены в октябре прошлого года. США снизили пошлины в отношении Китая на 10% — до 47%, сняли ограничения на поставки продукции некоторых китайских компаний в Штаты, а также ослабили за экспортом полупроводников в КНР. КНР начала закупать сою у США и освободила от пошлин многие американские сельхозтовары.

Источники SCMP уточняют, что если стороны продлят договоренность, то грядущий саммит Дональда Трампа и Си Цзиньпина будет посвящен краткосрочным экономическим результатам, включая новые обязательства Китая по закупкам.

