Фурнье-Бодри и Сизерон стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду

Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон завоевали золото Олимпийских игр в танцах на льду. За свое выступление дуэт получил 225,82 балла (90,18 за короткую программу + 135,64 за произвольную).

Серебряными призерами стали трехкратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, набравшие 224,39 балла (89,72 + 134,67). Ранее они взяли золото Игр в командном турнире. Третье место занял канадский дуэт Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74; 86,18 + 131,56).

Гийом Сизерон стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в танцах на льду с разными партнершами. С Лоранс Фурнье-Бодри он встал в пару в 2025 году. Вместе они выиграли чемпионат Европы, а также взяли серебро в финале Гран-при.

Ранее Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис. Французы являются победителями (2022) и серебряными призерами (2022) Олимпийских игр. Также на их счету по пять золотых медалей чемпионатов мира и Европы.

Таисия Орлова