AK&M: объем изъятых в доход государства активов за год вырос в три раза

В 2025 году стоимость активов, изъятых в пользу государства, достигла $11,03 млрд, подсчитали в агентстве AK&M. Тренд «набрал существенные обороты» по сравнению с 2024-м годом, когда в собственность государства по решению судов перешли активы стоимостью $3,89 млрд.

Речь идет только об активах, «где в ходе рассмотрения дел фигурировал нанесенный государству ущерб», пишет РБК со ссылкой на отчет агентства. Доля подобных сделок на рынке слияний и поглощений (M&A) в 2025 году составила 27,6% против 7,2% годом ранее.

За 2025 год государству перешли 24 частных бизнеса, в 2024-м — всего десять активов. Самой крупной транзакцией на рынке M&A за прошлый год аналитики считают передачу Росимуществу нескольких компаний «крабового короля» Олега Кана. На втором месте — обращение в доход государства 67,85% группы компаний «Южуралзолото» миллиардера Константина Струкова. Переданная доля, по оценкам, стоит почти $2 млрд. На третьем месте — сделка, не связанная с передачей бизнеса в руки государства: выкуп платформы Semrush американской компанией Adobe. Слияние с маркетинговым сервисом, основанным в Санкт-Петербурге, который позже релоцировался в США, стоило $1,9 млрд.